Suspeito é preso pela GCM por ameaçar ex-mulher e ser pego com droga no Nova Lima

Dois indivíduos, de 20 e 23 anos, foram presos em flagrante pela Guarda Civil Metropolitana pelo crime de tráfico de drogas durante a quinta-feira (22), no bairro Nova Lima. Um dos indivíduos, inclusive, havia ameaçado a ex-companheira de morte momentos antes.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a mulher acionou a guarda e explicou que foi ameaçada. Enquanto atendia a ocorrência, o suspeito novamente ligou para ela e a vítima colocou no viva-voz e a equipe flagrou as ameaças contra ela.

Como o suspeito estava com tornozeleira eletrônica, a GCM pediu apoio para verificar a localização dele junto a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário).

Em diligências, os guardas encontraram o suspeito escondido em uma casa na rua Alberto da Veiga. No local ainda estava um outro indivíduo, que acabou preso por tráfico drogas. Ele contou que estava dormindo quando a GCM chegou e chamou pelo suspeito.

Na geladeira da casa foram encontrados tabletes de maconha e ambos foram conduzidos para a delegacia. Porém, o rapaz, de 23 anos, que estava com tornozeleira, foi encaminhado para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) para a situação de ameaça a ex-companheira.

Posteriormente, ele foi levado a delegacia de plantão, onde foi formalizado a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

