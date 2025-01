Suspeito errou tiro em 'alvo' e atingiu outro que estava com uma faca no Columbia

O homem, de 33 anos, identificado apenas como Rodrigo, preso em flagrante por tentar matar um desafeto conhecido como 'Gordão', errou o primeiro disparo e na segunda tentativa, acertou um homem, de 32 anos, que estava próximo e tentou apaziguar a situação.

Detido, ele contou para a Polícia Militar que a vítima ferida com o disparo estava armada com uma faca e havia se aproximado para confrontá-lo após o primeiro disparo.

A vítima em questão foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande.

O suspeito foi localizado minutos após ter cometido o crime, por brigar com 'Gordão' em um momento anterior do dia. Ele teria relatado que foi agredido pelo desafeto e foi até a própria residência pegar a espingarda, de calibre 22, além do carro da irmã.

Ele foi localizado na rua Hanna Anache por uma equipe da Polícia Militar, onde tentou fugir, mas foi detido na sequência. A arma e o veículo foram apreendidos.

O caso foi registrado como porte ilegal de arma de fogo e homicídio simples na forma tentada.

