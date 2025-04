Após apagão, energia elétrica em Portugal deve ser restaurada nas próximas horas

O primeiro-ministro de Portugal, Luis Montenegro, afirmou nesta segunda-feira (28), após uma falha elétrica deixar maior parte do país sem luz, a energia deverá ser totalmente restaurada nas próximas horas.

Apesar da falta de energia, Montenegro afirmou que todos os serviços estatais continuaram funcionando no país, mesmo com as dificuldades enfrentadas.

Segundo a operadora da rede elétrica portuguesa, a Redes Energéticas Nacionais (REN), o apagão se deve a um fenômeno atmosférico raro conhecido como “vibração atmosférica induzida”, que ocorre quando oscilações de baixa frequência, entre 0,1 e 10 Hz, afetam os condutores e componentes da rede elétrica.

Essas vibrações têm origem na interação entre fenômenos elétricos e as condições climáticas, podendo gerar uma pequena descarga elétrica, com as partículas carregadas interagindo com o campo elétrico dos condutores, gerando ondas de pressão no ar e causando a vibração dos cabos e de outras partes da rede.

Situação na Espanha

O Ministério do Interior da Espanha declarou estado de emergência após o apagão. Segundo a pasta, o estado de emergência será aplicado nas regiões que o solicitarem.

Até o momento, Madri, Andaluzia e Extremadura solicitaram que o governo espanhol assumisse a ordem pública e outras funções.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também