Suspeito que tentou matar funcionário de loja a tiros agiu sozinho na Vila Jacy

O suspeito de tentar matar a tiros um funcionário de uma loja, de 23 anos, no final da tarde desta quarta-feira (14), na Vila Jacy, agiu sozinho no crime e fugiu utilizando uma motocicleta de cor escura. A vítima permanece em estado gravíssimo na Santa Casa de Campo Grande, após ser reanimado ainda no local pelo Corpo de Bombeiros.

A informação consta no boletim de ocorrência, onde a polícia levantou detalhes importantes sobre a tentativa de homicídio. O atirador estava utilizando um casaco de cor escura, calça e calçados de cor escura.

Ainda conforme o registro policial, o suspeito chegou na motocicleta, foi em direção à vítima e disparou pelo menos duas vezes, fugindo na sequência. A dinâmica do fato aponta também que o jovem não teve chance de defesa.

Durante a perícia no local, foram encontrados duas cápsulas deflagradas de calibre .380 e um projétil deformado. Também foi localizado, em posse da vítima, uma porção de maconha que pesava 8,7 gramas.

Conforme noticiado anteriormente, o jovem estava em uma loja de carros quando foi surpreendida pelo autor do crime. Ele foi atingido por dois disparos, um na região do pescoço e outro no olho. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, após manobras de reanimação, estabilizou a vítima e o entubou ainda no local.

Apesar de ter sobrevivido ao disparo, o rapaz foi encaminhado para a Santa Casa devido em estado gravíssimo. Pelo local estiveram a Polícia Militar, GOI (Grupo de Operações e Investigações), equipe da DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa) e a Polícia Civil.

O caso está sendo tratado como tentativa de homicídio qualificado.

