Suspeitos de matar homem em Brasilândia são identificados pela polícia

Dois homens, de 24 e 55 anos, foram identificados como responsáveis pelo assassinato de José Honório da Silva, de 45 anos, ocorrido durante o domingo (4), no assentamento Mutum, no município de Brasilândia.

Conforme as informações policiais, o caso esta sendo investigado pela Polícia Civil, Perícia Criminal e Polícia Militar. Na ocasião, as equipes foram acionadas para ir até o local do crime, localizado a cerca de 25km da cidade.

No local, foi possível ver em câmeras de segurança, que o crime teria acontecido às 17h40min de domingo. No entanto, os moradores da região acionaram a Polícia Civil apenas às 9h da manhã de segunda-feira (5). Segundo eles, o acionamento não foi feito anteriormente, por medo dos criminosos.

Os policiais conseguiram ainda descobrir que quatro pessoas, chegaram ao local do crime em duas motos. O homem de 55 anos, que tem várias passagens pela polícia, foi o responsável por se aproximar da vítima e desferir alguns golpes de faca em seu corpo.

Quando José começou a grita por socorro, duas testemunhas e o segundo autor, de 24 anos, correram até o local. Aproveitando a situação, ele pegou um pedaço de madeira e atingiu a vítima, que já estava caída ao chão, algumas vezes. A ação causou o afundamento do crânio de José Honório.

Na sequência, todos os envolvidos fugiram do local, não sendo encontrados até o momento. Além disso, o crime teria sido motivado após uma briga entre a vítima e os autores.

O caso segue sendo apurado, para que os autores sejam localizados e presos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também