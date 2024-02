'Tá olhando o que?': Jovem é esfaqueado sete vezes após ser encarado na rua em MS

Sem gostar de ser questionado, o motorista de um carro, ainda não identificado, esfaqueou um rapaz, de 23 anos, durante a noite de terça-feira (27), na rua Frei Antônio, bairro Terra Roxa, em Dourados.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), pois um homem havia dado entrada com várias perfurações de faca pelo corpo, um total de sete golpes.

Como a vítima estava sendo atendida pelas equipes médicas, os policiais não conseguiram conversar com ele para apurar os fatos. Porém, um amigo do rapaz relatou que eles estavam sentados em frente a casa de amigos, quando o autor passou pelo local, encarando todos que estavam ali.

Ao passar, ele ainda ficou olhando para trás. Intrigados sobre a situação, a vítima e o amigo questionaram ‘o que o homem estava olhando’. Neste momento, o autor deu ré com o veículo e tentou atropelar todo mundo, mas não teve sucesso.

Em certo momento, a vítima foi até a janela do carro para tirar satisfações com o motorista, mas acabou sendo atingido pelos golpes de faca. Depois disso, o condutor fugiu do local. Já que todos estavam embriagados, não conseguiram anotar a placa do veículo.

O caso foi então registrado como homicídio simples na forma tentada, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados, e será investigado.

