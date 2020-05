Tabacaria na Zahran é fechada por descumprir “Toque de Recolher”

Próximo do final de semana, o número de estabelecimentos encontrados abertos durante a “Operação Toque de Recolher” triplicou nesta quinta-feira (7), em Campo Grande, entre eles a tabacaria “El Patron” localizada na Avenida Eduardo Elias Zahran, próxima a TV Morena.

Além desta tabacaria, outros 9 estabelecimentos foram fechados, somando um total de 10 locais que estavam abertos após às 00:00, desrespeitando o decreto municipal, que é uma das medidas de combate ao coronavírus em Campo Grande.

Além disso, 26 pessoas foram encontradas nas ruas durante a madrugada, durante patrulhas realizadas pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) nas regiões do Anhanduizinho, Bandeira, Centro, Imbirussu, Lagoa, Prosa e Segredo.

Durante a fiscalização de trânsito do toque de recolher, 51 veículos foram abordados, entre eles 16 motoristas foram multados ou notificados por não possuir CNH, permitir posse de Veiculo a Condutor sem CNH, dirigir com CRLV vencido, dirigir veículo com CNH vencida e conduzir veículo sem equipamento obrigatório.

