TigrÃ£o do PCC era suspeito de incendiar carro com corpo dentro no Los Angeles

Denis Rodrigues Flores Medeiros, de 40 anos, o 'Tigrão do PCC', era suspeito de ter cometido um homicídio em Campo Grande, no qual teria ateado fogo em um veículo com um corpo dentro, no bairro Los Angeles, no dia 16 de março deste ano.

A informação consta no boletim de ocorrência, pois o serviço de inteligência do Batalhão de Choque havia recebido vídeos em que mostram o criminoso colocando fogo no veículo e "se vangloriava" de cometer o crime.

Tigrão era conhecido no mundo policial pela sua extensa ficha criminal. A reportagem apurou que a lista não era pequena e continha crimes graves e sua principal prática seria o tráfico de drogas. Ele estava com um mandado em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

Algumas das passagens de Denis continha receptação, violência doméstica, roubo majorado e crimes de maiores gravidades, como dois homicídios - que não vingaram sentenças condenatórias por falta de provas e impronúncia.

Sobre o confronto, a equipe de inteligência da corporação estava monitorando seu paradeiro, pois contra ele havia um mandado de prisão em aberto. O Batalhão de Choque tentou realizar uma abordagem ao criminoso na Avenida Bandeirantes com a rua Argemiro Fialho, mas ele resistiu a ordem policial e tentou se esconder atrás de um Volkswagen T-Cross.

Os militares ordenaram para que colocasse a mão na cabeça, porém, ele ignorou e não obedeceu aos comandos, onde tentou sacar sua arma que estava na cintura.

Temendo pela integridade física e a iminente ameaça, os militares revidaram a ação e atiraram contra o suspeito, sendo desarmado na sequência. Ainda com sinais vitais, ele foi socorrido pela própria equipe e levado ao Hospital Regional.

Na unidade hospitalar, ele chegou a ser reanimado por cerca de 40 minutos, mas sua morte foi confirmada.

