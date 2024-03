Se tratando de uma possível execução, um carro com um corpo ainda dentro dele foi encontrado pegando fogo na tarde deste sábado (16), próximo ao minianel que dá ligação à BR-262, no Bairro Los Angeles, em Campo Grande.

Segundo informações iniciais, o veículo foi encontrado já em chamas por moradores da região, sem as placas, com o fogo originário do carro chegando até mesmo a queimar parte do matagal que existe próximo à via.

Um corpo, não identificado até o momento, foi encontrado no porta-malas do veículo, já carbonizado. O Corpo de Bombeiros foi acionado e se desloca até o local.

Confira o vídeo registrado por populares e enviado ao WhatsApp do JD1 Notícias:

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também