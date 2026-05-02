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Tiroteio deixa um morto durante festival em Chapadão do Sul

Disparos ocorreram após discussão e atingiram vítimas em diferentes regiões do corpo

02 maio 2026 - 08h50Sarah Chaves    atualizado em 02/05/2026 às 09h11
Praça de eventosPraça de eventos  

Duas pessoas ficaram gravemente feridas e uma acabou morrendo após um tiroteio registrado na madrugada deste sábado (2) na praça de eventos de Chapadão do Sul durante um festival gastronômico.

Segundo as informações iniciais, os disparos aconteceram nas proximidades dos banheiros, após uma discussão. Testemunhas relataram que um homem sacou uma arma de fogo e atirou contra as vítimas.

Um jovem identificado pelas iniciais J.A.C., de 21 anos, foi atingido nas costas e levado por populares até uma ambulância da Cruz Vermelha, sendo encaminhado ao hospital.

Outra vítima, M.A.C., de 27 anos, foi baleada no pescoço e socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, que prestou os primeiros atendimentos no local antes do transporte para uma unidade de saúde. Mas segundo informações da Polícia Civil, ela não resistiu.

Ainda conforme as autoridades, a vítima de 21 anos não era o alvo do tiroteio e não tinha ligação com a vítima fatal, sendo atingida ao acaso.

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul deve investigar o caso para esclarecer as circunstâncias da ocorrência e identificar o autor dos disparos. Até agora, não há confirmação de prisões relacionadas ao crime.
 

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