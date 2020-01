TJ reserva hotel para julgamento que pode durar até três dias

Foi marcado para dia 12 de fevereiro o julgamento de Gabriel Rondon da Silva, Maycon Ferreira dos Santos, Tiago Rodrigues de Souza e Elionai Oliveira Emiliano, Leonardo Caio dos Santos Costa acusados de integrarem facção criminosa e pelo homicídio Jhon Hudson Dos Santos Marques em fevereiro de 2018.

A segurança do Fórum será reforçada para o dia do julgamento, com início às 8 horas do dia 12 de fevereiro na 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande por terem mantido a vítima em cárcere privado e decaptado-a. O corpo foi encontrado em uma estrada vicinal no município de Terenos.

Por causa do número de réus, o julgamento pode perdurar por dois ou até três dias e, por isso, foi reservado pelo Tribunal de Justiça um hotel para o pernoite dos jurados, que ficaram incomunicáveis durante o período de julgamento.

O Ministério Público Estadual solicitou ao comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul o reforço policial no local, mas o nome do hotel foi mantido em sigilo nos autos.

Outros dois acusados já foram julgados e condenados em setembro do ano passado.

No julgamento, segundo o Aluízio Pereira dos Santos, titular da 2ª Vara do Tribunal do Júri, quando vários acusados sentam ao mesmo tempo no banco dos réus, o julgamento se prolonga em razão da liturgia própria das sessões, como a oitiva de testemunhas e interrogatórios.

