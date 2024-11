Trabalhador morre prensado por caminhões em Coronel Sapucaia

Trabalhador, que não teve o nome divulgado, morreu ao ser prensado contra dois caminhões durante a tarde de quarta-feira (30), no Jardim Albatroz, em Coronel Sapucaia.

Conforme as informações policiais, as equipes foram acionadas por volta das 15h. O comunicante contou que um funcionário teria sido morto entre dois caminhões no canteiro de obras da empresa.

Ao chegar no local, as equipes constataram a vítima sem sinais vitais. Algumas pessoas contaram que a vítima estava abastecendo o comboio, porém, parou para poder ajudar alguns colegas que estavam carregando caminhões.

Neste momento, a porta da cabine do muque acabou prensando-o contra uma carreta. O trabalhador morreu ainda no local. Equipes da Perícia Técnica foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais sobre o caso, que foi registrado como morte a esclarecer.

