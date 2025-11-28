Trabalhador que morreu em Dourados era venezuelano

Saiba Mais Polícia VÍDEO: Trabalhador morre após teto de empresa desabar em Dourados

O trabalhador que morreu durante um desabamento ocorrido na manhã desta sexta-feira (28) em uma indústria de couro localizada no Distrito Industrial, em Dourados, foi identificado como Luis José Sotillo, de nacionalidade venezuelana.

Conforme as informações policiais, outras três pessoas ficaram feridas durante o acidente. O Corpo de Bombeiros detalhou para o site Dourados News, que parte da estrutura de um barracão da empresa colapsou, formando um grande acúmulo de escombros.

Quando os militares chegaram ao local, encontraram duas pessoas sob a estrutura, sendo uma em estado crítico e outra já sem vida. Os outros trabalhadores atingidos também tiveram ferimentos pelo corpo.

Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também prestaram apoio na ocorrência.

O local foi interditado pelo Corpo de Bombeiros e as medidas administrativas cabíveis adotadas, incluindo autuação do estabelecimento em razão das irregularidades constatadas.

