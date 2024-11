Traficante e comparsas que torturaram e bateram em jovem foram presos pelo Choque

A traficante, que estava sendo procurada por torturar jovem e foi presa pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar, acabou sendo liberada após ser ouvida na delegacia de Campo Grande. Em coletiva, o tenente coronel Rocha detalhou a operação de prisão da mulher.

“A autora tem uma ficha criminal bastante robusta, começando no mundo do crime aos 13 anos de idade. Ela produziu provas contra si, ao filmar o crime. Quando as equipes chegaram até ela, a mulher estava com a tesoura usada e com o celular que gravou toda a ação”, explicou.

Além da mulher, o irmão dela também foi preso por ter filmado o crime. Para a polícia, a traficante detalhou que sequestrou e torturou a vítima para cobrar uma dívida de R$ 7,5 mil, envolvendo ainda uma dívida de drogas.

Fora os dois, um terceiro individuo também foi encaminhado para a delegacia. “A mulher levou a vítima até ela, para poder conversar. Mas tudo começou de maneira violenta, com socos, chutes e até usando a tesoura para cortar o cabelo da jovem e amedrontá-la”, disse o tenente coronel.

Em última atualização, os militares do Choque contaram que os três foram liberados após prestarem depoimento.

