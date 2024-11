Traficante é presa ao ser flagrada com arma de fogo no Nova Lima

Uma mulher, de 38 anos, foi presa durante a manhã desta terça-feira (12), no Bairro Nova Lima, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, as equipes da DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) estavam auxiliando à Delegacia de Investigações Criminais de São Lourenço do Oeste (SC), cumprindo mandados de prisão e de busca e apreensão, em Campo Grande.

Os alvos eram investigados por tráficos de drogas. Durante verificação na casa da mulher, os policiais encontraram uma arma de fogo calibre .9mm e 10 munições do mesmo calibre.

Diante da situação, ela foi presa em flagrante e levada para a delegacia, ficando a disposição da justiça.

