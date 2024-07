Traficante foge após capotar carro carregado com drogas e arma na MS-295, em Tacuru

Um traficante conseguiu fugir após perder o controle e capotar o carro que conduzia, durante uma fuga da polícia na MS-295, em frente à Fazenda Santa Ana, em Tacuru.

Conforme as informações policiais, depois de capotar às margens da rodovia, o motorista fugiu correndo para o meio do mato, abandonando o veículo um I Chery QQ, 156 kg de maconha, uma espingarda semiautomática modelo VR90 de calibre .12 e três carregadores.

As equipes da Polícia Civil, por intermédio da delegacia de Tacuru, acionaram a Perícia Criminal para realizar as investigações no local.

