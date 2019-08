Traficante joga cocaína pela janela de casa para despistar polícia

A equipe da Polícia Militar prendeu na noite do feriado de segunda-feira (26), Wanderson dos Santos Vieira, 25 anos, e Denivaldo Ferreira de Oliveira, 19 anos, por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, que estava na residência que ambos compartilham na rua Catuaba no Jardim Colibri, em Campo Grande.

Durante o patrulhamento de rotina a PM se deparou com Wanderson que ao perceber a presença da viatura saiu correndo para dentro da residência na rua Catuaba. Com a aproximação da polícia no local foram avistados vários “saquinhos” azuis e pedras que foram atiradas pela janela da casa.

Diante da suspeita a polícia realizou a abordagem dentro do imóvel onde foi localizado um revólver e mais 11 munições de calibre distintos. Indagados sobre a origem e o destino do produto, Wanderson confessou que estava preparando “uma caixa”, em torno de 10 gramas de pasta base de cocaína e que iria distribuir a substancia entorpecente em diversos papelotes e seria comercializado.

O produto entorpecente foi encaminhado a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico-DENAR.

O Suspeito ainda relatou que Denivaldo Ferreira, 19 anos, estava morando com o mesmo onde revezavam na venda dos entorpecentes. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos autores e encaminhados a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), para as providências legais cabíveis.

