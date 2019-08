Polícia prende três universitários que fabricavam haxixe em casa

Policiais militares prenderam três estudantes universitários que tabalhavam em esquema de tráfico e produção de entorpecentes em Dourados.

Na casa estavam Guilherme Penhalves Anzai, 30, residente em Pereira Barreto (SP) e acadêmico de Engenharia de Energia, Matheus Machado Sanches, morador em Maracaju e Anderson Vitor Zardim, de Dourados, ambos estudantes de Publicidade e Propaganda.

O fato ocorreu por volta das 10h desse domingo (25), em uma casa após denúncia de perturbação de sossego.

De acordo com a ocorrência, ao chegar no local para abordagem a equipe sentiu forte cheiro de maconha e realizou vistoria no imóvel, lá encontraram além de maconha, uma espécie de extrato de cogumelo, ecstasy, cocaína e o haxixe, fabricado ali mesmo.

Durante a vistoria foram encontrados 4,9 quilos de maconha já dichavada e dividida em vários pacotes, além de mais de mil bitucas de cigarros da droga, 25 gramas de cocaína, ecstasy, quatro dichavadores, quatro rádios comunicadores, três maçaricos portáteis, máquinas de embalar a vácuo e 7 gramas de cogumelo.

Ainda dentro do imóvel, os policiais encontraram um laboratório onde era fabricado haxixe. Várias porções do entorpecente estavam enformadas.

Guilherme era o locatário da residência e não comentou sobre o caso. Já os outros dois suspeitos disseram ser usuários e que sabiam das ações do colega, porém, negaram o tráfico.

Apesar disso, informações repassadas à PM é que todos atuam comercializando as drogas em festas realizadas no local, frequentado por usuários de entorpecentes.

No mesmo terreno, em uma edícula nos fundos, mora um rapaz de 22 anos, de São Paulo (SP). Ele acabou levado à delegacia, foi ouvido e liberado. O trio foi levado ao 1º Distrito Policial.

