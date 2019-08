DOF apreende veículo carregado com 76 quilos de maconha

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam um veículo Ford Fiesta, com placas de Itaí (SP), carregado com vários volumes prensados de maconha, pesando 76 quilos no total. A apreensão aconteceu na tarde de domingo (11) durante abordagem do bloqueio policial para fiscalização, na região de Brasilândia (MS).

Ao perceber o bloqueio policial, o homem, de 35 anos, abandonou o veículo e fugiu para o matagal às margens da rodovia. A equipe policial realizou buscas no local e conseguiu prendê-lo. Ele disse aos policiais que pegou o veículo com a droga em Campo Grande e que foi contratado para levar o entorpecente até a cidade de Brasilândia.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Brasilândia, onde o homem foi ouvido e autuado, em flagrante, pelo crime de Tráfico de Drogas.

