Cão da Polícia Militar encontra 7kg de haxixe em mala de viagem

A equipe do canil do Batalhão de Choque da Polícia Militar com o apoio do cão farejador, Lyon, encontrou entorpecentes dentro do bagageiro de um ônibus que ia para Goiânia (GO), na segunda-feira (19). A mala pertencia a Júlio Cesar Dure Ferreira, 29 anos, que estava com aproximadamente 7kg de haxixe avaliada em R$ 20 mil.



A equipe do Choque recebeu uma denúncia anônima sobre um possível carregamento de entorpecentes em uma linha de ônibus no posto Sagitarius próximo ao terminal General Osório, foi realizado a abordagem e a utilização do Lyon que é treinado para o Faro de Narcóticos no bagageiro do ônibus.



O Cão indicou indícios de substancia entorpecente em duas malas que foram separadas e identificado um fundo falso, onde estavam vários tabletes contendo substância análoga a haxixe. Sendo identificado Júlio Cesar como dono da bagagem.



O mesmo relatou que pegou o entorpecente na cidade de Pedro Juan Caballero no país paraguaio tendo sido contratado por “Gordo” e que receberia o valor de R$ 3.000 mil para levar à Goiânia.

Diante dos fatos o autor foi preso em flagrante por tráfico de drogas internacional e documento falso sendo conduzido a Policia Federal. Durante a checagem na Polícia Federal constou ainda que o documento pessoal o qual Julio Cezar portava era falsificado, com o nome de Júlio Cezar de Jesus Costa.

