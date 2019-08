Homem agride policial após ser abordado com cocaína

A polícia Militar prendeu Thiago Muniz de Morais Santos, 29 anos, após encontrar papelotes de cocaína em seu carro, na noite de segunda-feira (19). Durante a abordagem o criminoso agrediu uma policial e resistiu a prisão.

Thiago seguia na rua do bairro fazendo “zig zag” com o veículo rebaixado, a polícia que estava em ronda abordou o motorista e ao revistar o interior do carro foram encontrados dois papelotes de cocaína, que o autor afirmou ser de uso pessoal.

Ao ser dada voz de prisão, Thiago tentou correr e ao ser contido chutou e empurrou uma policial da equipe que teve lesões no tornozelo. Após 15 minutos de perseguição e resistência a guarnição conseguiu imobiliza-lo.

A polícia se deslocou até a residência do autor onde foi encontrado outra porção maior de cocaína em uma gaveta do seu quarto, que o próprio autor confessou que haveria também um revólver, porém não foi encontrado.

Segundo relato de populares o autor aterrorizava muita gente na região da Mata do Jacinto, Estrela Dalva e Carandá Bosque, com ameaças de morte, disparos de arma de fogo, assim como tentativa de homicídio.

Thiago foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro com lesões decorrentes de sua resistência e da dificuldade em imobiliza-lo. O veículo foi encaminhado para DENAR para providências cabíveis.

