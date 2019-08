Em penitenciária, preso surta, tenta agredir internos e da cabeçada em policial

A Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência no estabelecimento penal Casa do Albergado na quinta-feira (15), em Campo Grande. O interno Jamerson Bernardo Ali, 36 anos, estava tentando agredir os agentes penitenciários, além de xingar os profissionais, ameaçou matar todo mundo.

De acordo com a polícia, Jamerson chegou no local embriagado alegando ter sido assaltado no que levaram uma quantia de R$ 7 mil, então começou a atacar os internos com injúrias, com a chegada das autoridades o autor tentou resistir a voz de comando do policial, que teve que usar o uso moderado da força.

Ao ser algemado o autor tentou dar cabeçadas no PM, que deu voz de prisão ao detento, por desacato, desobediência e resistência. Ao ser levado para dentro da cela ele cuspiu no rosto do agente, e ameaçou de morte ele e sua família

