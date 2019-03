Travesti Ã© roubada e agredida com barra de ferro

Uma travesti de 36 anos foi agredida com uma barra de ferro e teve o braço quebrado, na madrugada desta sexta-feira (8), na região central de Campo Grande. A vítima suspeita que agressão gerou rompimento na prótese de silicone.

Segundo informações, a vítima estava na rua e foi chamada pelo autor, que atendeu pelo chamado e teve a bolsa puxada pelo suspeito, mas reagiu a ação. O homem então passou a agredi-lá com uma barra de ferro, desferindo golpes nas costas e no braço. Após quebrar o braço da vítima, o autor fugiu do local.

A travesti acionou a polícia, que fez rondas pela região e encontrou o suspeito, que tem as mesmas características passadas pela vítima. O homem confessou que se desfez de alguns pertences da vítima, como o celular.

Além do braço quebrado, a vítima possivelmente teve um rompimento em sua prótese mamária de silicone e foi encaminhada ao hospital. O autor foi encaminhado para Delegacia de Pronto Atendimento (Depac), no centro.

Deixe seu Comentário

Leia Também