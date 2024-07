Três pessoas morrem em acidente entre carro e caminhão na BR-163, em Campo Grande

Pelo menos três pessoas morreram em um acidente gravíssimo envolvendo um Fiat Siena e um caminhão Iveco na BR-163, no KM 468, na região da Moreninha, em Campo Grande, na madrugada deste sábado (6). As vítimas fatais, que ainda não foram identificadas, eram do veículo de passeio.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o caminhão seguia pela rodovia na pista de norte ao sul, quando o carro que vinha no sentido contrário, invadiu a contramão e provocou a colisão frontal entre os veículos.

Equipe da CCR MSVia chegou a ser acionada, mas diante da gravidade do acidente, as vítimas não resistiram e tiveram os óbitos constatados. Conforme o registro policial, uma das pessoas mortas no acidente, o motorista do veículo, seria Kennedy Anderson Santana.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e realizou os primeiros levantamentos, além de organizar o trânsito na rodovia.

A Polícia Civil e a Polícia Científica também compareceram ao acidente e fizeram os trabalhos de praxe, registrado o caso como morte a esclarecer.

