Troca de veículos motiva tentativa de homicídio

Após desfazer uma troca de carro com o amigo, Eike Malone Gonçalves, 26 anos, passou por más situações na noite desta quinta-feria (31), no bairro Parque Novos Estados. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) Centro.

Segundo o Boletim de Ocorrência, Eike e o suspeito são amigos de infância e há alguns dias atrás fizeram uma troca de veículos, que não deu muito certo para ambas as partes. O negócio foi desfeito e tudo voltou ao normal, mas o acusado ainda estava em posse do documento do veiculo da vótima.

Como o acordo já havia acabado, Eike disse ao amigo que buscaria o que restava na casa dele quando estivesse disponível. O suspeito enviou uma mensagem a vitima na noite de ontem, pedindo para que fosse até sua residência pegar o documento e uma bateria.

Quando chegou ao local por volta das 00h, o homem foi surpreendido pelo suspeito que estava com uma arma apontada em sua direção e gritou “eu vou te matar”, em seguida disparando três tiros, que não acertaram Eike por intervenção de um familiar.

Logo após os disparos, o homem fugiu e a vítima que estava no carro com a sua esposa procurou a polícia para comunicar o fato.

