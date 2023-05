"Um pesadelo", diz mãe de jovem morto no Los Angeles

Eliane Lourenço, mãe de Jairo Lourenço da Silva, de 23 anos, assassinado na tarde desta quarta-feira (24) no bairro Los Angeles, em Campo Grande, diz estar com medo do restante da família acabar morta pelo criminoso que matou seu filho.

“Um pesadelo, a gente não pode nem mais sair na rua”, comentou. "Já mataram dois, vai matar mais quem para a polícia resolver alguma coisa? Depois que estiver todo mundo morto que a polícia vai resolver?”, indagou a mãe.

A mulher explicou que essa não foi a primeira tentativa de assassinato contra seus filhos, e que o mais velho, Jefferson Lourenço, de 27 anos, já havia escapado de dois atentados contra sua vida recentemente.

“Já tinham tentado homicídio duas vezes contra o mais velho, uns dois meses atrás, um foi aqui e outro na minha casa. Deram um monte de tiro nele, aqui e na casa dele também, mas ele conseguiu sair correndo”, contou.

A motivação dos crimes contra os irmãos seria uma rixa entre o filho mais velho e o responsável pela morte do mais novo, Henrique Lourenço da Silva, morto há 3 anos. “Ele tem rixa com o cara que matou o irmão dele, a rixa é por causa disso”, explicou a mãe.

Eliane afirmou que se sente indignada com a impunidade do assassino, e afirma que nada foi feito para prender o criminoso, o dono de uma biqueira.

“O dono da biqueira acha que é o dono do mundo, tem uma biqueira lá no Tijuca, um tal de Thiago Paixão, ele acha que manda em todo mundo, ninguém pode fazer nada, nem policial faz, imagina nós que somos pobres”, comentou. “Mataram meu filho e ninguém fez nada, nem polícia resolveu, nada”, completou.

