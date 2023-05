JD1TV: Câmera flagra momento de execução no Los Angeles

Uma câmera de segurança da vizinhança flagrou o exato momento em que os irmãos Jairo Lourenço da Silva, de 23 anos, e Jefferson Lourenço, de 27 anos, e a esposa, identificada apenas como Márcia, de 26 anos, foram alvos de execução no início desta tarde (24), no bairro Los Angeles, na Capital. Jairo foi morto a tiros no local, enquanto o casal Jefferson foi encaminhado para a UPA Universitário (Unidade de Pronto Atendimento) e Márcia para o hospital Santa Casa, em estado grave.

Segundo apurado no local do crime, familiares contaram que os irmãos e as esposas, estavam comemorando o aniversário de uma delas, antes do crime. "Eles estavam saindo para comprar carne, iam fazer churrasco, porque hoje é aniversário da mulher do Jairo, que morreu", disseram.

Conforme ainda os familiares, Jefferson teria levado dois tiros na barriga, enquanto Márcia levou dois tiros também, em outra região do corpo. "O Jairo empurrou a mulher dele e a neném, para não serem atingidos. Eles estavam saindo no portão. Já o Jefferson e a Márcia estavam dentro de casa, e os homens entraram lá dentro e atiraram", contaram.

Ao JD1, uma vizinha de Jefferson e Márcia, donos da casa, contou que o casal estava tentando recomeçar a vida, longe do tráfico. "A Márcia comentou comigo que a família tava tentando 'recomeçar', sair do tráfico. Um outro parente deles já foi assassinado aqui na região, no ano passado. E agora eles estavam tentando uma vida nova", afirmou a mulher, que preferiu não ser identificada.

De acordo com os familiares, eles moravam na região do Tijuca, e mudaram para o Los Angeles no início deste ano, no mês de janeiro.

Nas imagens, é possível ver o carro Onix, de cor branca, chegando em frente a casa das vítimas, e um homem efetuando os disparos. Assista:

