JD1TV: Um morre e dois ficam feridos durante execução no Los Angeles

Os irmãos Jairo Lourenço da Silva, de 23 anos, e Jefferson Lourenço, de 27 anos, e mais uma mulher, identificada apenas como Márcia, de 26 anos, foram alvos de execução no início desta tarde (24), no bairro Los Angeles, em Campo Grande. Jairo foi morto a tiros no local, enquanto Jefferson foi encaminhado para a UPA Universitário (Unidade de Pronto Atendimento) e Márcia para o hospital Santa Casa, ambos em estado grave.

De acordo com informações apuradas pela equipe de reportagem do JD1, que está no local do crime, os irmãos e a mulher tinham passagens pela polícia. O mais novo, Jairo, tinha passagens por tráfico de drogas.

As informações preliminares são de que os atiradores estavam em um carro HB20, de cor prata. Vizinhos relataram que ouviram mais de 20 disparos de arma de fogo. Batalhões da Polícia Militar, GARRAS Polícia Civil, perícia e pax estão no local. Confira:

