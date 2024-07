Van é atingida por carreta na BR-267, em Rio Brilhante

Um acidente, de dinâmica grave, terminou com duas pessoas feridas na BR-267, durante a tarde de quinta-feira (18), próximo ao trevo saída para Rio Brilhante.

Conforme as informações do site Rio Brilhante em Tempo Real, a pista está em obras e por isso, o trânsito está funcionando no esquema ‘Pare e Siga’. A van parou e acabou sendo atingida na traseira por uma carreta.

Duas pessoas, foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros de Maracaju, sendo levadas para a o hospital do município.

