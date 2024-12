Vereadores aprovam PL sobre abono de faltas para servidores acompanhantes

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram seis projetos de lei na sessão ordinária desta terça-feira (3).

Em regime de urgência, em turno único de discussão, foram aprovados três Projetos. O Projeto de Decreto Legislativo nº 2.900/24, de autoria do vereador Dr. Victor Rocha, que concede o Título de “Visitante Ilustre” da Cidade de Campo Grande ao Sr. Augusto Nardes.

Também o Projeto de Decreto Legislativo nº 2.899/24, de autoria do vereador Dr. Victor Rocha, que concede o Título de “Visitante Ilustre” da Cidade de Campo Grande ao Sr. José Medeiros Barros Neto.

E o Projeto de Lei nº 11.006/24, de autoria do vereador Junior Coringa, que prevê o abono de faltas para os servidores públicos municipais que acompanharem parentes em atendimento médico, no município de Campo Grande/MS e dá outras providências.

Primeira discussão

Outros três Projetos foram aprovados em primeira discussão e votação.

O Projeto de Lei nº 11.377/24, de autoria do vereador Dr. Victor Rocha, propõe a criação da Política Municipal de Prevenção, Conscientização e Orientação sobre Varizes.

Também foi aprovado o Projeto de Lei nº 11.401/24, também de autoria do vereador Dr. Victor Rocha, visa instituir o Dia do Conselheiro de Saúde, a ser comemorado anualmente no dia 25 de abril.

Por fim, os parlamentares aprovaram o Projeto de Lei nº 11.426/24, de autoria do vereador Junior Coringa, propõe a criação do Dia Municipal do Xadrez em Campo Grande. A data será comemorada anualmente no dia 19 de novembro, com o objetivo de incentivar a prática e o ensino do xadrez.

