Vídeo: bandido leva moto com três botijões no São Conrado

Um entregador de gás, que terá a identidade preservada, teve a sua moto furtada na noite desta terça-feira (11) no estacionamento do Supermercado Mister Júnior, no bairro São Conrado, em Campo Grande. A vítima teria ido realizar compras e quando voltou a moto já havia sido levada.

Segundo o dono da moto, ele teria parado no estacionamento do supermercado, para fazer compras, e em questão de 10 minutos, o criminoso levou a sua moto, uma Factor preta 125 cc, com placa OOQ2722.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o criminoso, chegando próximo a várias motocicletas por volta da 20h40, ele chega sem máscara de proteção e dois minutos depois ao colocar a máscara, pula a grade de proteção e fica analisando as motos.

O autor que estava de camiseta preta, calça jeans, tênis preto com detalhes branco e uma mochila nas costas, pegou o capacete que a vítima havia deixado na moto, e ligou a moto e sem dificuldades o bandido ligou a moto que estava com a chave na ignição. Ao ligar a motocicleta, ela deu um tranco para frente, pois estava na primeira marcha, e cinco minutos após chegar ao local, o criminoso ligou a moto e fugiu do local.

O Supermercado fica na Avenida General Alberto Carlos Mendonça Lima localizada no bairro de Jardim São Conrado. Quem tiver alguma informação sobre a moto, entrar em contato através do 190 ou no número (67) 99304-7604.

