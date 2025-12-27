VÍDEO: Bombeiros resgatam cachorro que ficou com a cabeça presa em portão em Corumbá

Um cachorro de médio porte foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na noite desta sexta-feira (26), após ficar com a cabeça presa na grade do portão de uma residência na Rua São Pedro, no bairro Maria Leite, em Corumbá.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe de salvamento foi acionada por volta das 23h. No local, os militares encontraram o animal com a cabeça presa entre as grades do portão da casa.

Para realizar a retirada com segurança, a guarnição utilizou um desencarcerador hidráulico, equipamento usado para cortar parte da grade. O trabalho durou cerca de 30 minutos, já que foi necessário acalmar o cachorro durante todo o procedimento para evitar ferimentos.

Segundo o morador, o cão tinha o hábito de colocar a cabeça entre as grades desde quando era filhote. Após o resgate, os bombeiros constataram que o animal não apresentava ferimentos e ele foi deixado em segurança sob os cuidados do responsável.

