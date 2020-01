Vídeo: Criminosos são capturados pela polícia em perseguição no Aero Rancho

Dois assaltantes que tiveram seus nomes preservados, foram presos na sexta-feira (17), por uma equipe do Batalhão de Choque da Polícia Militar, suspeitos de efetuar dois roubos, sendo um no Jardim Botafogo e outro no Aero Rancho.

No vídeo feito por uma câmera de segurança, é possível ver que os indivíduos estavam em uma motocicleta quando avistaram uma viatura do Choque e empreenderam fuga por várias ruas do bairro Aero Rancho, até perderem o controle e colidir com o portão de uma residência.

Depois que os bandidos caíram da moto acabaram sendo abordados, onde foi encontrado com o condutor da moto, um simulacro de arma de fogo e ainda dois celulares.

Ao serem questionados da origem dos pertences, os autores relataram que haviam praticado, a pouco tempo, dois roubos, um contra uma vítima de 14 anos no Jardim Botafogo e outro no Aro Rancho.

Diante dos fatos os autores foram conduzidos à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol e a motocicleta utilizada no roubo foi entregue a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf).

Assista o vídeo feito por câmeras de segurança:

