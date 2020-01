Assaltantes se escondem em moita após furtarem residência

O Batalhão de Choque da Polícia Militar conseguiu recuperar mais de R$ 3 mil reais em aparelhos furtados de uma residência no bairro Parque Novos Estados. O caso ocorreu na sexta-feira (17), e os autores foram presos.

A moradora da residência furtada foi quem acionou a polícia, relatando que o portão e a porta de sua casa estavam arrombados e que ao chegar em casa sentiu falta uma televisão, um vídeo game, um notebook e algumas joias.

Após não encontrar os autores do furto dentro da casa, a equipe fez varreduras pela área do crime e em seguida visualizaram em um terreno baldio na esquina da mesma rua algo enrolado em um lençol, que acabou sendo identificado como uma televisão.

Ao continuar a varredura pelo local, dois indivíduos foram encontrados após uma cerca de arame farpado escondidos atrás de um arbusto, e ao serem questionados informaram que haviam furtado a residência citada há uns 30 minutos e se esconderam ali porque a dona da casa havia chegado.

Que os autores informaram que o restante do material furtado estava escondido no mesmo local, sendo encontrados um vídeo game XBox one, um notebook marca Dell 8, jóias e sete perfumes.

Os autores pelo crime de furto qualificado foram conduzidos até a Depac Centro.

