Assaltantes fazem buraco na parede de agência bancária

Dois criminosos fizeram um buraco na parede de uma agência do Banco do Brasil e tentaram furtar o banco na madrugada dessa quarta-feira (1º) no município de Ponta Porã, a 315 quilômetros de Campo Grande.

Assim que a dupla entrou no local, o alarme de segurança foi disparado e a central de monitoramento acionou a Polícia Civil local. Através das câmeras, a central conseguiu avisar aos policiais que havia dois indivíduos dentro da agência.

A Polícia Militar também esteve presente, onde realizaram uma varredura na parte externa do banco e encontraram um buraco de 50 centímetros de diâmetro na parede, por onde entraram.

O perímetro do local foi isolado pelos agentes até a chegada da responsável pela unidade. A gerente do banco forneceu as chaves para abrir a agência e os policiais adentraram.

Dentro do local, as autoridades realizaram uma busca em todo o local, mas o cofre não estava com sinais de arrombamento não encontraram nenhum pertence ou vestígio, sem contar com o buraco na parede, de que estiveram ali.

O serviço de perícia esteve no local para tentar coletar impressões digitais e segundo os investigadores, os homens conseguiram fugir antes da chegada do efetivo, que realizaram buscas na região, mas também não foram encontrados.

O caso será investigado pela Primeira Delegacia de Polícia de Ponta Porã.

