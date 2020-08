Vídeo: Em "brincadeira", pai põe bebê para fora da janela do 8º andar

Sarah Chaves, com informações do R7

Um homem deixou internautas indignados, após ser divulgado um vídeo onde ele coloca a filha de um ano do lado de fora da janela do apartamento no oitavo andar de um prédio no Rio de Janeiro.

Os vizinhos que viram essa cena ficaram desesperados e acionaram a polícia. O homem foi encaminhado para a delegacia e em depoimento, disse que estava fazendo apenas uma brincadeira.

Assista o momento em que a criança passa por momentos de perigo do lado de fora da janela:

