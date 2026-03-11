Menu
Menu Busca quarta, 11 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

VÍDEO: Gestante morre após acidente de moto em cruzamento de Ponta Porã

O bebê teria falecido no momento em que Janaína Arias deu entrada na unidade hospitalar

11 março 2026 - 13h11Luiz Vinicius
Janaina estava grávida e o bebê também não resistiuJanaina estava grávida e o bebê também não resistiu   (Divulgação/Redes Sociais)

Gestante, de 23 anos, identificada como Janaína Arias Mareco, morreu durante a noite desta terça-feira, dia 10, em decorrência de um grave acidente de trânsito envolvendo uma moto e uma caminhonete em um cruzamento no Jardim dos Estados, em Ponta Porã - a 313 quilômetros de Campo Grande.

Ela estava pilotando a motocicleta e havia um rapaz na garupa, que sobreviveu ao acidente e sofreu ferimentos leves em razão do impacto. O condutor da caminhonete não se feriu.

Segundo informações do site Ponta Porã News, Janaina estava na via principal e a caminhonete teria invadido a preferencial, provocando a batida.

Ainda conforme o site, a jovem foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Regional de Ponta Porã, morrendo no final da noite. Já o bebê teria falecido no momento em que Janaína deu entrada na unidade hospitalar.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

 

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem leva surra de moradores do Itamaracá após furtar loja de cosméticos
Criança estava na rua
Polícia
Criança de 4 anos é encontrada sozinha em rua do Aero Rancho
Drogas eram arremessadas para dentro do presídio
Polícia
Facção usava propina para arremessar drogas e celulares em presídio de Campo Grande
Fardamento PMMS - Foto: Jonatas Bis
Justiça
Justiça condena soldado da PMMS por vídeo em rede social com piada gravada em oficina
Suspeitos foram detidos pelas equipes da PM
Polícia
Força Tática prende dois suspeitos de invadir área rural e apreende arma na Capital
Caminhonete seguia para Corumbá para pescaria
Polícia
Acidente entre ônibus e caminhonete deixa uma pessoa morta no anel viário da Capital
Marcas de sangue no local do homicídio no Guanandi
Polícia
Rapaz morre após ser esfaqueado em discussão em conveniência no Guanandi
O crime teria acontecido na madrugada de hoje
Polícia
Após novas provas, polícia pede prisão de suspeito de matar ex-esposa em Coxim
A vítima Rosemari Pereira
Polícia
Mulher morre e dois ficam gravemente feridos em acidente na BR-262 em Água Clara
Idosa passa mal em velório e morre horas depois em Campo Grande
Polícia
Idosa passa mal em velório e morre horas depois em Campo Grande

Mais Lidas

Ludmila faleceu na tarde de ontem
Polícia
Jovem surta, briga com o namorado e morre ao tomar água com cocaína em Campo Grande
Carro e moto também foram apreendidos Foto: Divulgação
Polícia
Força Tática desmantela esquema de 'disk drogas' em Campo Grande e prende três
Bebê de quatro meses é internado ao ser espancado e mordido pelo pai no Jardim Inápolis
Polícia
Bebê de quatro meses é internado ao ser espancado e mordido pelo pai no Jardim Inápolis
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 9/3/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 9/3/2026