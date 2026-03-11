VÍDEO: Gestante morre após acidente de moto em cruzamento de Ponta Porã

Gestante, de 23 anos, identificada como Janaína Arias Mareco, morreu durante a noite desta terça-feira, dia 10, em decorrência de um grave acidente de trânsito envolvendo uma moto e uma caminhonete em um cruzamento no Jardim dos Estados, em Ponta Porã - a 313 quilômetros de Campo Grande.

Ela estava pilotando a motocicleta e havia um rapaz na garupa, que sobreviveu ao acidente e sofreu ferimentos leves em razão do impacto. O condutor da caminhonete não se feriu.

Segundo informações do site Ponta Porã News, Janaina estava na via principal e a caminhonete teria invadido a preferencial, provocando a batida.

Ainda conforme o site, a jovem foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Regional de Ponta Porã, morrendo no final da noite. Já o bebê teria falecido no momento em que Janaína deu entrada na unidade hospitalar.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também