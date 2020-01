Vídeo - Idosa é atacada por Pitbull e irmão de dono do cão nega socorro

A idosa Antônia Domingos Alves Duarte, de 66 anos, ficou gravemente ferida com cortes no rosto, na cabeça e nos braços após ser atacada por um Pitbull na manhã de domingo (29) no bairro Morada do Sol, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Antônia estava pela rua Juquiri, quando o animal escapou e começou a atacar ela.

O genro dela, Luiz Flávio Corrêa de Souza, é quem está ajudando a idosa e segundo ele, o trauma é grande e os cuidados são muito minuciosos. "Ela falou para a gente que irai morrer e vamos tirar isto da cabeça dela agora que passou o susto", finalizou.

Nas imagens registradas por uma câmera de segurança mostram o momento em que o Pitbull avança nela, que minutos depois é socorrida por um vizinho. Não dá para ver no vídeo, mas o homem usou um pedaço de pau para afastar o cão que não largava a idosa, que chegou a dar o chinelo para ele morder.

Ainda de acordo com informações de Luiz, o irmão do dono do animal teria ficado olhando o ataque sem ajudar a socorrer a idosa.

Antônia foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Após a chegada da viatura, o dono do cachorro saiu da casa para conversar e disse que tudo teria sido evitado se tivessem chamado por ele.

Conforme familiares da idosa, o portão tem uma tranca que já está gasta e não aguenta o porte do animal e isso facilita o ele sair, já que ele é grande e empurra o portão.

O caso foi registrado na 4ª Delegacia de Polícia de Moreninha como omissão de cautela na guarda ou condução de animais. A idosa procurou o Instituto Médico Legal (IML) nesta manhã de quinta-feira (2) onde fará um exame de corpo de delito.

