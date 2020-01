Vídeo: Em casamento, noivo exibe traição de mulher com cunhado

Um noivo expos um vídeo na cerimônia de casamento em que sua noiva fazia sexo com o cunhado. O caso aconteceu na província de Fujian, em Singapura, cidade-estado do sudoeste asiático.

O casal estava junto há dois anos e seis meses atrás, aconteceu o pedido em casamento. O noivo contratou um serviço de detetive particular, que conseguiu as imagens e decidiu exibi-las na hora da retrospectiva do casal.

Na filmagem da câmera de segurança, a mulher entra com o cunhado em um motel.

Uma blogueira famosa da China disse que a noiva confessou que traiu o marido após ser agredida por ele, mas começou a criar sentimentos pelo cunhado.

Logo após a exibição, o noivo gritou “Você pensou que eu não sabia”, a mulher jogou o buque nele e com receio de agressão entre eles, as famílias prontamente os separaram.

Confira o momento registrado:

