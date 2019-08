Filha adotiva cita traição e casos entre irmãos na casa de Flordelis

Rauster Campitelli, com informações do R7

Depoimentos colhidos pela polícia no inquérito que investiga a morte do pastor Anderson do Carmo, marido de Flordelis dos Santos, apontam histórias de traição, relacionamentos amorosos entre irmãos e trocas de casais na família, segundo informações do jornal Extra.

Em depoimento prestado na segunda-feira (12), uma das filhas adotivas de Flordelis, Erica dos Santos de Souza, foi questionada pelos policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo se havia presenciado envolvimento entre as pessoas que moram na casa.

Segundo o jornal, ela relatou que Adriano dos Santos, filho biológico apenas de Flordelis, se relacionou amorosamente com duas irmãs adotivas, sendo elas Nylaine e Lorrana, quando já namorava com Marcele, sua atual esposa. Em depoimento, Erica também contou que Simone dos Santos, também filha biológica apenas de Flordelis, se envolveu com Alexandre Freire, que é filho adotivo.

Conforme depoimento de Maria Edna do Carmo, mãe do pastor Anderson, Simone namorou, ainda no início dos anos 90, com o filho. Segundo o relato de Edna, Anderson “largou” Simone pouco tempo depois para ficar com Flordelis.

Erica também contou que dois irmãos adotivos - Iago e Francine - se envolveram, mas saíram da casa para assumir o relacionamento, porque Anderson e Flordelis não permitiriam esse comportamento dentro de casa.

Erica foi a última filha a prestar depoimento para a Delegacia de Homicídios. Ela compareceu espontaneamente para dar seu relato sobre o caso.

