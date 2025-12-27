VÍDEO: Jovem faz disparos durante o Natal e acaba preso pelo Choque em Campo Grande

Um homem de 19 anos foi preso na noite de sexta-feira (26) por porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma em via pública, em Campo Grande. A prisão foi feita por equipes do Batalhão de Choque da Polícia Militar, após a identificação do suspeito em vídeos que circularam nas redes sociais.

Segundo as informações divulgadas pelo Batalhão, durante a virada do Natal, entre os dias 24 e 25 de dezembro, houve uma grande aglomeração de pessoas na Rua Nerisca, no bairro Alves Pereira, onde indivíduos aparecem efetuando disparos de arma de fogo para o alto. As imagens ajudaram a identificar um dos envolvidos, que estaria armado e teria participado diretamente dos disparos.

Durante patrulhamento na região, os policiais receberam a informação de que o suspeito estaria em uma residência próxima, na Rua Visconde de Cairu. No local, a equipe foi recebida pelos pais do jovem, que relataram um comportamento estranho do filho e informaram que ele havia entrado na casa da avó com uma mochila e saído sem ela.

Com autorização da família, os policiais entraram na residência da avó e localizaram a mochila na sala. Dentro dela, foi encontrada uma pistola calibre 9 milímetros, dois carregadores e 60 munições, sendo 48 de calibre 9mm e 12 de calibre .380.

O suspeito compareceu ao local acompanhado de um advogado e entregou voluntariamente outro carregador alongado da arma. Questionado, ele admitiu que havia ingerido bebida alcoólica durante a comemoração de Natal e confirmou ter efetuado disparos, mas disse não saber quantos tiros foram dados.

Diante dos fatos, o jovem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) CEPOL, junto com a arma e as munições apreendidas. Segundo a polícia, o prejuízo estimado ao crime é de cerca de R$ 6 mil.

A PM informou ainda que um segundo indivíduo, que aparece armado em um dos vídeos, foi identificado, mas não localizado. O caso segue sob investigação.

