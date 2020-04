Vídeo - Ladrão furta celular de dentro de carrinho de bebê na capital

Era para ser um momento de respirar, mas a vendedora Lais Arruda Paiva, de 33 anos, teve o aparelho celular Motorola E4 de cor cinza furtado do carrinho de bebê do filho em frente de casa no bairro Estrela Dalva II em Campo Grande.

Lais contou ao JD1 Notícias que cuida dos avós, e na ocasião estava sentada em frente de casa na rua Cegonha com o filhode 8 meses e por volta das 13h50 teria escutado o avô, de 91 anos, a chamar e foi atender ele.

A avó de Lais continuou sentada do lado de fora da casa, mas achou que Lais demorou e deixou o carrinho de bebê sozinho, com o celular guardado, e foi no interior da casa ver o que estava acontecendo.

No vídeo, as imagens mostram o momento em que o suspeito se aproxima devagar, observa ao redor e pega o aparelho. Em seguida, o ladrão sai caminhando lentamente, como se nada tivesse acontecido.

A vendedora fala sobre a tristeza do ocorrido, não pelo bem material, mas pelas fotos da filha que ficaram no aparelho. “Tem uma guarda municipal na rua de casa, para você ver a ousadia do rapaz, pegou e saiu correndo. Oportunista. Essas coisas que vou ter que ir atrás pra retirar do aparelho”, lamentou.

