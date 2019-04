Vídeo mostra momento que major é assassinado

Uma câmera de segurança registrou o momento exato em que Bruno da Rocha, 31 anos, desferiu o golpe de faca que matou o major aposentado do Exército Brasileiro, Paulo Setterval, 57 anos, em Bonito na noite de domingo (14).

De acordo com as imagens, o major estava fumando em frente ao hotel. Bruno chega e pede um cigarro ao militar. A vítima nega e então o suspeito desfere um golpe no tórax dele.

Ainda é possível ver que o suspeito tenta acertar mais algumas vezes o militar que está no chão. Mas, um carro passa por eles e o homem sai correndo.

De acordo com informações do delegado Gustavo Henriques Barros, responsável pelo caso, o suspeito foi preso por volta das 3h da madrugada desta terça-feira (16) escondido em um bairro da cidade.

O Exército divulgou nota lamentando o assassinato do major da reserva. O documento, também assinado pelo Colégio Militar de Campo Grande, informoa que o major trabalhou no local entre 1997 a 2010, na função de professor.

