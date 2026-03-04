VÍDEO: Mulher é baleada no velório da mãe e socorrida em estado grave

Amanda Arantes, de 27 anos, foi baleada na tarde de sexta-feira (27) em frente à Igreja Matriz Nossa Senhora do Montserrat, em Baependi (MG), enquanto participava do velório da própria mãe.

As imagens mostram o momento em que o cortejo fúnebre passa em frente à igreja, quando uma motocicleta se aproxima e para ao lado da vítima. Em seguida, o passageiro desce e faz disparos à queima-roupa. Após os tiros, a mulher cai na rua e pessoas que estavam no local saem correndo.

Depois do ataque, os suspeitos fugiram. está internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Regional do Sul de Minas, em Varginha (MG). Ela foi atingida por três tiros na coluna e nas coxas e seu estado é regular, segundo o último boletim divulgado pela unidade de saúde.

No sábado (28), a Polícia Militar de Minas Gerais prendeu um homem suspeito de envolvimento no crime. Segundo a corporação, a moto usada na ação foi encontrada escondida em uma área de mata na zona rural do município.

No local, também foram apreendidos dois capacetes e um casaco preto, que, de acordo com a polícia, têm características semelhantes às descritas por testemunhas e registradas nas imagens.

Ainda segundo a PM, o suspeito foi visto com frequência usando a motocicleta nas últimas semanas. Ao ser abordado, ele apresentou versões contraditórias sobre o uso do veículo no dia do crime.

O homem foi levado para a delegacia da Polícia Civil de Minas Gerais, em São Lourenço, onde o flagrante foi confirmado.

Até a última atualização desta reportagem, a identidade do suspeito não havia sido divulgada. O caso é investigado e a polícia tenta identificar outros envolvidos.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também