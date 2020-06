Vídeo: policial "mete bala" em bandido e impede roubo de R$ 150 mil

Um bandido, que não teve a identidade revelada, foi impedido de levar 150 mil após uma tentativa de roubo, ocorrida na manhã desta segunda-feira (22), na porta de uma agência do Banco Bradesco, na zona sul de São Paulo.

Um vídeo gravado no momento da ação mostra um homem de camisa rosa pegando uma mochila de entrega de delivery, enquanto uma mulher está caída no chão e outro homem, com blusa branca, começa a gritar pedindo ajuda.

O suspeito tenta pegar a bicicleta, não consegue e sai correndo no meio da avenida com a mochila de transporte de comida. A polícia chega em seguida, o suspeito é alvejado e cai no chão.

O dinheiro roubado foi encontrado dentro de uma mochila de transporte de alimentos de uma rede de aplicativos. Segundo o portal Uol, pai e filhos, empresários do ramo de postos de combustíveis, iriam entrar no banco para fazer uma transferência bancária quando foram abordados por um ciclista com mochila de uma rede de delivery. O filho entrou em luta corporal com o ciclista; ao mesmo tempo, um motociclista na avenida informou uma viatura sobre o caso. De acordo com a corporação, eles foram recebidos com tiros pelo suspeito.

Os policiais recolheram a quantia roubada e uma arma. O ciclista foi encaminhado ao Hospital do Campo Limpo e não foi informado o seu estado de saúde. Durante o conflito, uma loja da avenida e uma viatura foram alvejadas.

