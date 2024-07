1ª Secretaria da Alems encerra semestre com obras de infraestrutura em andamento

Entre as melhorias de infraestrutura que estão sendo feitas na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, sob a gestão do deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB), na 1ª Secretaria da Casa de Leis, estão a construção do estacionamento vertical, refeitório para os servidores, além de projetos para implantação de energia fotovoltaica e ampliação do Plenário Deputado Júlio Maia.

Engenheiro civil, Paulo Corrêa destacou a preocupação da Mesa Diretora com a sustentabilidade, enfatizando que é possível realizar grandes obras sem prejudicar o meio ambiente e comentou sobre a ampliação do Plenário. "Este é um projeto ambicioso e, assim que tivermos os recursos financeiros, daremos andamento a essa obra. Estamos focados no futuro, pois nos próximos 10 anos nosso estado deverá contar com quase 3 milhões de habitantes, e precisamos estar preparados para esse crescimento”, ponderou.

“Sentimos orgulho das modernizações em andamento, como o primeiro estacionamento vertical com 685 vagas, equipado com luzes indicadoras de vagas livres. Também estamos construindo um refeitório de 275 metros quadrados para nossos 1.100 colaboradores, que contará com espaço para refeições e será equipado com micro-ondas e freezers. A segurança também está sendo aprimorada com câmeras internas e externas que monitoram a área 24 horas por dia. Todas essas grandes obras estão sendo realizadas sem derrubar nenhuma árvore, demonstrando que é viável conciliar desenvolvimento e preservação ambiental”, disse.

O 1º secretário abordou ainda a implementação de energia fotovoltaica, um passo significativo em direção à sustentabilidade, que reduzirá os custos operacionais e a pegada de carbono da Casa de Leis.

“A energia elétrica representa nossa maior despesa, em torno de R$ 116 mil por mês O projeto prevê a geração de 1,3 megawatts de energia por meio de placas solares, que serão instaladas no prédio atual e no novo estacionamento”, explicou Paulo Corrêa.

Parlamentar tenta parceria com o Senai e Energisa para desenvolver uma solução mais sustentável para a ALEMS.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também