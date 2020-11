Acompanhamento da apuração na sede do TRE-MS não será aberta ao público

Diante do contexto mundial de pandemia da Covid-19, e em conformidade com os protocolos sanitários vigentes, o acompanhamento da apuração das Eleições 2020 na sede do TRE-MS não será aberta ao público, como ocorria em eleições anteriores.

Esse ano, somente a veículos e profissionais da imprensa, previamente credenciada e de maneira limitada, poderão acompanhar os resultados da sede do TRE-MS de Campo Grande.

O público externo que desejar acompanhar a apuração das eleições municipais do próximo dia 15 poderá fazê-lo pelo aplicativo da Justiça Eleitoral “Divulga”, disponibilizado gratuitamente nas lojas virtuais.

