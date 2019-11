Acontece neste domingo protesto contra ministros do STF na capital

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados News

Manifestantes de vários movimentos políticos contrários ao ministro Gilmar Mendes e Dias Toffoli e em defesa da prisão em 2ª instância, podem protestar neste domingo (17) em Campo Grande.

Os organizadores farão adesivagem e buzinaço em dois pontos da Avenida Afonso Pena. Às 8h30, a mobilização deverá ocorrer na Rua 14 de Julho. Já à partir das 17 horas a concentração será em frente ao Obelisco.

Desde que se tornou o principal crítico da Operação Lava-Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Gilmar Mendes passou a receber ataques de políticos e militantes de grupos conservadores. Ironicamente, há poucos anos o ministro era um dos alvos preferidos de políticos e militantes da esquerda.

Insatisfeitos com ataques de Gilmar à Operação Lava-Jato e com sua mudança de posição sobre a prisão em segunda instância – ele era favorável à prisão logo após a segunda instância, mas mudou seu entendimento na votação da semana passada. São esperados hoje protestos em mais de 20 cidades no Brasil pedindo impeachment de Mendes.



Em Campo Grande o ato reúne integrantes do Vem Pra Rua CG, Movimento Brasil Livre (MBL), Pátria Livre, Chega de Impostos e o Voluntários da Pátria.

