Ademar Capuci entra na disputa para prefeito de Nova Andradina

Faltando pouco mais de um ano para as disputas municipais, políticos e figuras atuantes de Nova Andradina já manifestam o desejo pelo cargo de prefeito. Entre nomes importantes está o do pecuarista Ademar Capuci (PSDB), que externou na sexta-feira (18), o desejo de pleitear o posto.

O pecuarista que vive na cidade há mais de 30 anos, onde também constituiu família, enxerga novos caminhos na política. Ele tem prestígio entre os nova-andradinenses, principalmente por feitos na área da saúde.

Conforme o Jionline, como representante regional do Hospital de Câncer de Barretos, Ademar Capuci tem captado recursos importantes para a entidade e desenvolvido ações no Centro de Diagnóstico do Câncer.

Ao que tudo indica, o pecuarista terá apoio de políticos a nível estadual e federal, devido aos contatos e força política.

Manifestações de possíveis candidatos como Nenão (atual vice-prefeito), ex-vice prefeito e ex-vereador Milton Sena, vereador Marião da Saúde, ex-vereador Magrelo Brambila, o ex-candidato a prefeito Edilson do Gás e a ex-deputada e a atual suplente da Assembleia Legislativa Estadual, Dione Hashioka, surgem na lista. Além disso, a irmã do pecuarista Nadir Capuci do PSL, cogita concorrer ao cargo de vereadora. O prefeito José Gilberto Garcia ainda não manifestou se irá disputar a reeleição.

