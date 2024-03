Claudinho Serra Ã© convocado para assumir cadeira de Ademir Santana na CÃ¢mara

Em razão da renúncia do vereador Ademir Santana (PSDB), foi publicado em edição extra do Diário Oficial de Campo Grande desta quarta-feira (6), a convocação do suplente Claudinho Serra, eleito no pleito realizado no dia 15 de novembro de 2020.

Claudinho Serra que atua no lugar do vereador João Rocha deixaria a cadeira na Câmara Municipal com o retorno nesta semana do ex-secretario de Governo da Prefeitura.

No entanto, com a saída de Ademir Santana, para apoiar a candidatura de Beto Pereira nas Eleições Municipais pelo PSDB, Claudinho Serra permanece na Casa.

